В Новомосковске в цеху по производству соли обрушилась стена

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

ЧП произошло 6 сентября около 06.40 в Новомосковске на ул. Свободы на предприятии «Руссоль». В цеху по производству соли произошло частичное обрушение стены.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25, ПЧ-БМ, и оперативная группа Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация по пострадавшим уточняется.

ООО "Руссоль" является одним из самых крупных частных производителей соли в России. Объем инвестиция в завод в Новомосковске составил порядка двух миллиардов рублей.