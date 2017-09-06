Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
В Новомосковске в цеху по производству соли обрушилась стена
Информация по пострадавшим уточняется.
ЧП произошло 6 сентября около 06.40 в Новомосковске на ул. Свободы на предприятии «Руссоль». В цеху по производству соли произошло частичное обрушение стены.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25, ПЧ-БМ, и оперативная группа Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона.
Информация по пострадавшим уточняется.
ООО "Руссоль" является одним из самых крупных частных производителей соли в России. Объем инвестиция в завод в Новомосковске составил порядка двух миллиардов рублей.
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