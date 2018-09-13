Страшное ДТП под Тулой с двумя погибшими: подробности

Фото Lexus650.

В 3.38 в службу спасения сообщили о столкновении четырех грузовых автомобилей, которое произошло на 164 км трассы М-2 «Крым». Стали известны некоторые подробности происшествия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, «Хино» выехал на встречную полосу, зацепил «Мерседес», лоб в лоб столкнулся с «Газелью», которая, в свою очередь, протаранила «Соболь». Правоохранители сейчас рассматривают версию, что 30-летний водитель «Хино», ехавший в южном направлении, уснул за рулем.

В результате происшествия погибли предполагаемый виновник и 54-летний водитель «Газели». Также пострадал 50-летний мужчина, находившийся за рулем «Соболя».

Обстоятельства ДТП выясняются.