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Страшное ДТП под Тулой с двумя погибшими: подробности
Фото Lexus650.

Страшное ДТП под Тулой с двумя погибшими: подробности

Авария произошла сегодня, 13 сентября.

В 3.38 в службу спасения сообщили о столкновении четырех грузовых автомобилей, которое произошло на 164 км трассы М-2 «Крым». Стали известны некоторые подробности происшествия.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, «Хино» выехал на встречную полосу, зацепил «Мерседес», лоб в лоб столкнулся с «Газелью», которая, в свою очередь, протаранила «Соболь». Правоохранители сейчас рассматривают версию, что 30-летний водитель «Хино», ехавший в южном направлении, уснул за рулем.

В результате происшествия погибли предполагаемый виновник и 54-летний водитель «Газели». Также пострадал 50-летний мужчина, находившийся за рулем «Соболя».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:38 +2
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