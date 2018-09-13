Под Тулой в жутком ДТП погибли два человека

Фото Lexus650.

Также на данный момент известно об одном пострадавшем.

Сегодня, 13 сентября, на 164 км трассы М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец. По его словам, после поворота на село Слободка (в сторону Москвы) столкнулись четыре транспортных средства: грузовые «Газель», «Соболь», «Хино» и «Мерседес».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по предварительным данным, в аварии погибли два человека, один пострадал. Это водители машин — участников ДТП.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы Госавтоинспекции.