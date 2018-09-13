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В Туле на улице Кутузова автомобиль «Киа» сбил мотоциклиста
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Кутузова автомобиль «Киа» сбил мотоциклиста

Пострадавшего с различными травмами забрали в больницу.

12 сентября в 7.30 в Туле на улице Кутузова 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда» и столкнулась с ним.

В аварии пострадал 36-летний мотоциклист. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 0
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