В Туле на улице Кутузова автомобиль «Киа» сбил мотоциклиста

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 сентября в 7.30 в Туле на улице Кутузова 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда» и столкнулась с ним.

В аварии пострадал 36-летний мотоциклист. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу.