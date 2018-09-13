Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на улице Кутузова автомобиль «Киа» сбил мотоциклиста
Пострадавшего с различными травмами забрали в больницу.
12 сентября в 7.30 в Туле на улице Кутузова 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда» и столкнулась с ним.
В аварии пострадал 36-летний мотоциклист. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу.
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