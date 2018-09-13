В Тульской области создан полный реестр проблем материально-технической базы больниц

Составлен перспективный план на три года.

13 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по развитию Ясногорского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне Алексей Геннадьевич побывал в районной больнице Ясногорска и обратил внимание на плачевное состояние медицинского учреждения.

- Скажу прямо: все намного хуже, чем мне докладывали. Нужно срочно принимать меры, чтобы привести в порядок и само здание, и прилегающую территорию. Понятно, что денег, которые закладываются в региональном бюджете на сферу здравоохранения, недостаточно, чтобы сделать все и сразу. Но и доводить медицинские учреждения практически до разрушения нельзя. Нужно грамотно расставлять приоритеты, - сказал губернатор министру здравоохранения региона Андрею Третьякову.

Руководитель минздрава доложил, что создан полный реестр проблем материально-технической базы учреждений здравоохранения области.

Составлен перспективный план на три года. По словам Андрея Третьякова, учреждения предусматривают в плане финансово-хозяйственной деятельности расходы на поддержание материально-технической базы, помогают и спонсоры.

Отдельное внимание губернатор обратил на вопрос маршрутизации больных и поручил заместителю председателя правительства Марине Левиной совместно с министром здравоохранения проработать этот вопрос.

Губернатор отметил, что в бюджете области на следующий год необходимо предусмотреть средства на ремонт Ясногорской больницы. Взять на контроль решение этого вопроса Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства Юрию Андрианову и своему заместителю Сергею Егорову.

Кроме того, губернатор поручил своим заместителям и главе администрации района проработать все варианты ремонта ясногорского Дома культуры, в том числе и возможность финансирования капитального ремонта из областного бюджета в следующем году. Здание, где ясногорцы проводят свой досуг, не ремонтировалось с середины прошлого века. По словам главы региона, это очень важный, знаковый объект. И он требует основательного ремонта.

В этом году на замену окон будут найдены средства из внебюджетных источников.

А деньги, которые были заложены на эти цели по «Народному бюджету», должны быть перераспределены на внутренние работы в ДК.

В завершение Алексей Дюмин обратил внимание Владимира Мухина на то, что при руководстве районом необходима системность.

- Вы не должны игнорировать проблемы и перекладывать ответственность на других, как, например, с Ясногорской районной больницей. Вы отвечаете за все, что происходит на территории района. Не важно, в региональном или муниципальном подчинении находится тот или иной объект. У нас с Вами одна общая задача – создавать комфортные условия для людей, - подытожил Алексей Дюмин.

Глава региона обратился к руководителям органов исполнительной власти с просьбой подключаться к решению проблемных вопросов в муниципалитетах.