Житель Каменского района осужден за жестокое убийство собутыльника

Мужчина сначала избил несчастного, а когда тот потерял сознание, нанёс ему несколько колото-резаных ранений.

Доказательства, собранные Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Каменского района Тульской области, обвиняемого в убийстве.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 июня обвиняемый вместе со своими знакомыми находился рядом со старой котельной на улице Центральной села Языково. Мужчины распивали спиртное.

Между собутыльниками произошел конфликт. Обвиняемый сначала избил потерпевшего, а когда тот потерял сознание, нанёс ему несколько колото-резаных ран в область грудной клетки неустановленным предметом.

Несчастный скончался на месте. Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима.