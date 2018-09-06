Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, вводящие уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или незаконное увольнение людей предпенсионного возраста.

Согласно документу, за эти нарушения будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо зарплата за период до полутора лет. В качестве альтернативного наказания недобросовестный работодатель может быть приговорен к обязательным работам на срок до 360 часов.