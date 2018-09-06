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Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформе

За отказ принять на работу сотрудника предпенсионного возраста работодателю грозит большой штраф.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, вводящие уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или незаконное увольнение людей предпенсионного возраста.

Согласно документу, за эти нарушения будет предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо зарплата за период до полутора лет. В качестве альтернативного наказания недобросовестный работодатель может быть приговорен к обязательным работам на срок до 360 часов.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:08 −8
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