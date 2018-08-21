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На выезде из Тулы столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ: пострадали три человека
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

На выезде из Тулы столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ: пострадали три человека

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой и ГИБДД.

21 августа 2018 года в 14.22 в «Единую службу спасения» очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Московского и Хомяковского шоссе. Недалеко от «Красных ворот» столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как стало известно Myslo, в аварии различные ушибы получили трое людей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:26 +3
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