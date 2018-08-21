На выезде из Тулы столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ: пострадали три человека

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой и ГИБДД.

21 августа 2018 года в 14.22 в «Единую службу спасения» очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Московского и Хомяковского шоссе. Недалеко от «Красных ворот» столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Как стало известно Myslo, в аварии различные ушибы получили трое людей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.