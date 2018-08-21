Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
На выезде из Тулы столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ: пострадали три человека
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой и ГИБДД.
21 августа 2018 года в 14.22 в «Единую службу спасения» очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Московского и Хомяковского шоссе. Недалеко от «Красных ворот» столкнулись Peugeot Boxer и КамАЗ.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Как стало известно Myslo, в аварии различные ушибы получили трое людей.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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