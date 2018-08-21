Прокуратура нашла нарушения на суворовском кладбище

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Суворовского района проверила соблюдение правил к содержанию и эксплуатации места захоронения — общественного кладбища деревни Платово. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения:

На кладбище отсутствует информация (стенд) об объекте с указанием наименования общественного кладбища, его ведомственной принадлежности, режима работы, правил посещения;

Не оборудована площадка для мусоросборников;

Территория кладбища не благоустроена, имеется скопление мусора на прилегающей территории, заросли сорной растительности.

По всем выявленным нарушениям главе администрации муниципального образования Суворовский район внесено представление об устранении нарушений закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.