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Прокуратура нашла нарушения на суворовском кладбище
Фото из архива Myslo.

Прокуратура нашла нарушения на суворовском кладбище

Главе администрации внесено представление об устранении нарушений.

Прокуратура Суворовского района проверила соблюдение правил к содержанию и эксплуатации места захоронения — общественного кладбища деревни Платово. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения:

  • На кладбище отсутствует информация (стенд) об объекте с указанием наименования общественного кладбища, его ведомственной принадлежности, режима работы, правил посещения;
  • Не оборудована площадка для мусоросборников;
  • Территория кладбища не благоустроена, имеется скопление мусора на прилегающей территории, заросли сорной растительности.

По всем выявленным нарушениям главе администрации муниципального образования Суворовский район внесено представление об устранении нарушений закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:50 +1
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Место
Суворовский район

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