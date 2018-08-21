Фото из архива Myslo.
Прокуратура нашла нарушения на суворовском кладбище
Главе администрации внесено представление об устранении нарушений.
Прокуратура Суворовского района проверила соблюдение правил к содержанию и эксплуатации места захоронения — общественного кладбища деревни Платово. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения:
- На кладбище отсутствует информация (стенд) об объекте с указанием наименования общественного кладбища, его ведомственной принадлежности, режима работы, правил посещения;
- Не оборудована площадка для мусоросборников;
- Территория кладбища не благоустроена, имеется скопление мусора на прилегающей территории, заросли сорной растительности.
По всем выявленным нарушениям главе администрации муниципального образования Суворовский район внесено представление об устранении нарушений закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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