Из тульских колоний освободились первые 11 осужденных, которым пересчитали срок по новому закону

По материалам пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Они попали под действие Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ.

В соответствии со вступившими в законную силу изменениями статьи 72 Уголовного кодекса РФ по постановлению суда их срок приговора был пересчитан.

Всего в учреждениях УФСИН России по Тульской области находятся более 1000 осужденных, которые по определению законодателей подпадают под действие Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Это осужденные, отбывающие наказания в исправительных учреждениях общего режима: исправительной колонии № 2, расположенной в городе Туле, исправительной колонии № 6 — в Новомосковске, а так же колонии-поселении № 8 в поселке Бородинский Киреевского района и Алексинской воспитательной колонии.

На сегодняшний день 393 осужденных, находящихся в колониях общего режима, воспользовались своим правом и направили в суды ходатайства на пересмотр срока приговора. Их них — 58 ходатайств поступило из колонии-поселения № 8, и 17 от несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания в Алексинской воспитательной колонии.

Подробнее о новом законе читайте здесь.