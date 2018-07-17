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Почему дом в Пролетарском районе Тулы остался без газа

Почему дом в Пролетарском районе Тулы остался без газа

«Тулагоргаз» прокомментировал ситуацию.

Ранее Myslo писал, что три подъезда дома № 24, корп. 3 по ул. Шухова в Туле больше суток сидят без газа. Подробнее здесь.

В пресс-службе АО «Тулагоргаз» рассказали, в чем причина отключения:

- Для улучшения качества обслуживания и безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования в доме № 24, корп. 3 по ул. Шухова проводились плановые работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Техническая проверка внутридомового газового оборудования включает в себя осмотр газовых труб, запорных устройств на предмет их исправности, технического состояния и возможности дальнейшего использования.

Кроме того, в проверку входит опрессовка внутренних сетей — испытание сетей и оборудования на прочность.

В доме № 24, корп. 3 по ул. Шухова газовое оборудование опрессовку не выдержало: на газовом оборудовании имеется утечка.

Для выявления неисправности или места негерметичности газовикам необходимо попасть в каждую квартиру. Ситуация осложняется тем, что со стороны жильцов полностью не обеспечен доступ в квартиры. Жители за несколько дней были уведомлены о проведении работ.

Для восстановления газоснабжения компания «Тулагоргаз» просит жителей завтра быть дома с 12.00.

АО «Тулагоргаз» не заинтересовано держать жителей без газа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 +2
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