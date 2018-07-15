Фото ГУ МЧС по ТО.
В Заокском районе рано утром сгорела «Нива-Шевроле»
Пожар произошел 15 июля около 4 часов утра.
15 июля 2018 года в 4.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Нива-Шевроле», расположенного по адресу: Заокский район, поселок Пахомово, ул. Светлая.
На место происшествия выехали два пожарных расчета.
Открытое горение ликвидировано в 4.22.
При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия у автомобиля выгорел багажный отсек, частично обгорело лакокрасочное покрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось два человека и две единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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