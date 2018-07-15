В Заокском районе рано утром сгорела «Нива-Шевроле»

Фото ГУ МЧС по ТО.

15 июля 2018 года в 4.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Нива-Шевроле», расположенного по адресу: Заокский район, поселок Пахомово, ул. Светлая.

На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Открытое горение ликвидировано в 4.22.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия у автомобиля выгорел багажный отсек, частично обгорело лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось два человека и две единицы техники.

Причина пожара устанавливается.