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В Заокском районе рано утром сгорела «Нива-Шевроле»
Фото ГУ МЧС по ТО.

В Заокском районе рано утром сгорела «Нива-Шевроле»

Пожар произошел 15 июля около 4 часов утра.

15 июля 2018 года в 4.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Нива-Шевроле», расположенного по адресу: Заокский район, поселок Пахомово, ул. Светлая.

На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Открытое горение ликвидировано в 4.22.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия у автомобиля выгорел багажный отсек, частично обгорело лакокрасочное покрытие. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось два человека и две единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:18 0
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Заокский районТульская область

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