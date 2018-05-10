На пожаре в Суворове погибла женщина

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись девять человек и две единицы техники.

9 мая в 18.09 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Школьной в Суворове.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73. В 18.11 пожарные приступили к ликвидации горения. Спустя три минуты с огнем удалось справиться.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. В пожаре погибла 59-летняя хозяйка квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники.

Причина пожара устанавливается.