Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Суворове погибла женщина
С огнем боролись девять человек и две единицы техники.
9 мая в 18.09 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Школьной в Суворове.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-73. В 18.11 пожарные приступили к ликвидации горения. Спустя три минуты с огнем удалось справиться.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности. В пожаре погибла 59-летняя хозяйка квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались девять человек и две единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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