Фото из архива МИЗО Тульской области.
Жители тульского Хрущево незаконно построили гаражи
Неправомерно занятую землю им пришлось освободить.
В марте 2018 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области проводило проверку на территории региона. Одним из объектов стало село Хрущево.
Выяснилось, что на территории населенного пункта предприимчивые жители построили три гаража, причем и сами постройки, и земля, на которой они располагались, были заняты незаконно.
По результатам проверки жителям села предложили добровольно освободить неправомерно занятую землю и снести постройки.
Уже спустя месяц требования министерства были выполнены в полном объеме.
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