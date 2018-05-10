Жители тульского Хрущево незаконно построили гаражи

Фото из архива МИЗО Тульской области.

В марте 2018 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области проводило проверку на территории региона. Одним из объектов стало село Хрущево.

Выяснилось, что на территории населенного пункта предприимчивые жители построили три гаража, причем и сами постройки, и земля, на которой они располагались, были заняты незаконно.

По результатам проверки жителям села предложили добровольно освободить неправомерно занятую землю и снести постройки.

Уже спустя месяц требования министерства были выполнены в полном объеме.