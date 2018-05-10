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Жители тульского Хрущево незаконно построили гаражи
Фото из архива МИЗО Тульской области.

Жители тульского Хрущево незаконно построили гаражи

Неправомерно занятую землю им пришлось освободить.

В марте 2018 года министерство имущественных и земельных отношений Тульской области проводило проверку на территории региона. Одним из объектов стало село Хрущево.

Выяснилось, что на территории населенного пункта предприимчивые жители построили три гаража, причем и сами постройки, и земля, на которой они располагались, были заняты незаконно.

По результатам проверки жителям села предложили добровольно освободить неправомерно занятую землю и снести постройки.

Уже спустя месяц требования министерства были выполнены в полном объеме.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:58 0
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