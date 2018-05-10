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Когда в Туле начнут строить Восточный обвод
Фото из архива Myslo.

Когда в Туле начнут строить Восточный обвод

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, стройка начнется, как только федеральный бюджет выделит деньги. Уточнение бюджета запланировано на май.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на прямой линии рассказал, что строительство второй очереди Восточного обвода полностью финансируется из федерального бюджета.

Родион Дудник

– В прошлом году был подготовлен и утвержден проект работ. На данный момент подана заявка в Федеральное дорожное агентство. Предполагается, что средства будут выделены после майского уточнения бюджета России.

В этом году ожидается выделение 50 млн рублей, общая же стоимость строительства второй очереди Восточного обвода — 800 млн рублей. Остальная часть средств, как и работ, ожидается в следующем году.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:45 0
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