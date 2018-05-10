Когда в Туле начнут строить Восточный обвод
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, стройка начнется, как только федеральный бюджет выделит деньги. Уточнение бюджета запланировано на май.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на прямой линии рассказал, что строительство второй очереди Восточного обвода полностью финансируется из федерального бюджета.
Родион Дудник
– В прошлом году был подготовлен и утвержден проект работ. На данный момент подана заявка в Федеральное дорожное агентство. Предполагается, что средства будут выделены после майского уточнения бюджета России.
В этом году ожидается выделение 50 млн рублей, общая же стоимость строительства второй очереди Восточного обвода — 800 млн рублей. Остальная часть средств, как и работ, ожидается в следующем году.