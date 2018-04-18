В Тульской области сотрудник колонии задержан при попытке пронести в зону мобильники

По материалам УФСИН РФ по Тульской области.

Сотрудник Плавской колонии получил 15 000 рублей за то, что пронес в зону четыре мобильника.

Сотрудники ОСБ регионального УФСИН совместно с сотрудниками УФСБ России по Тульской области и оперативными работниками исправительной колонии №4 задержали лейтенанта внутренней службы Сергея С. при проходе на режимную территорию. При нем были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, которые недобросовестный сотрудник пытался пронести в колонию.

Ранее, в ходе реализации оперативной информации, был зафиксирован факт передачи Сергею С. четырех мобильных телефонов, которые он впоследствии пытался доставить на территорию ИК-4.

За оказание услуги уже теперь бывший сотрудник получил 15 тысяч рублей.

В настоящее время Плавским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в отношении Сергея С. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.