28 апреля тульские байкеры откроют мотосезон

Фото из архива Myslo.

В связи с этим на некоторых улицах города будет ограничено движение.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информирует, что 28 апреля в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с открытием мотосезона будут введены ограничения.

В частности, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 0.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

с 0.00 до 19.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.