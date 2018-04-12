В Туле неизвестные обстреляли машину с ребёнком

Это уже не первый случай – неизвестные хулиганы с пневматикой испортили четыре автомобиля.

В редакцию Myslo обратился туляк по имени Сергей. Мужчина сообщил, что в пятницу, 6 апреля, примерно в 15.30, он находился в своей машине во дворе дома № 2 по улице Смидович. Вместе с ним был племянник – пятилетний мальчик.

Внезапно Сергей услышал очень громкий и звонкий хлопок, а посреди крыши легковушки появилась вмятина от пули пневматического пистолета.

– Мальчик очень сильно испугался, меня тоже оглушило. На машине есть специальная наклейка, то есть, стрелявший знал, что внутри может находиться ребёнок, – рассказал Сергей.

Напомним, это уже не первый случай – на улице Прокудина 8 апреля под обстрел попал Renault Megane, в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные обстреляли Daewoo Nexia на улице Сойфера, а за несколько дней до этого повредили «Ладу» на улице Морозова.

Сергей решил не обращаться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия.