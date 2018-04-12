новости
новости
Регистрация
В Щекино мужчина пытался вынести из магазина четыре скейтборда

В Щекино мужчина пытался вынести из магазина четыре скейтборда

Ранее судимого неработающего местного жителя задержали сотрудники полиции.

Сотрудники полиции в Щёкинском районе устанавливают обстоятельства покушения на кражу. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, в отдел поступило сообщение от администратора одного из спортивных магазинов.

Мужчина сообщил о попытке кражи товаров, на место оперативно выехал наряд. По предварительным данным, 33-летний неработающий ранее судимый местный житель решил украсть четыре скейтборда, выставленные в витрине магазина.

Он попытался сразу унести спортивнвентарь, но не предусмотрел, что доски закреплены замками. Злоумышленник начал снимать крепления, но был задержан продавцами и подоспевшими полицейскими. Мужчина был доставлен в отдел МВД для разбирательства и признался в покушении на кражу. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
полициязадержали воракража скейтбордовпреступлениеУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 13 апреля
Где в Туле не будет света 13 апреля
В Туле неизвестные обстреляли машину с ребёнком
В Туле неизвестные обстреляли машину с ребёнком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.