В Щекино мужчина пытался вынести из магазина четыре скейтборда

Сотрудники полиции в Щёкинском районе устанавливают обстоятельства покушения на кражу. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, в отдел поступило сообщение от администратора одного из спортивных магазинов.

Мужчина сообщил о попытке кражи товаров, на место оперативно выехал наряд. По предварительным данным, 33-летний неработающий ранее судимый местный житель решил украсть четыре скейтборда, выставленные в витрине магазина.

Он попытался сразу унести спортивнвентарь, но не предусмотрел, что доски закреплены замками. Злоумышленник начал снимать крепления, но был задержан продавцами и подоспевшими полицейскими. Мужчина был доставлен в отдел МВД для разбирательства и признался в покушении на кражу.