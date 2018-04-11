новости
новости
Регистрация
В Туле неизвестные обстреливают автомобили: третий случай за неделю
Фото владельца автомобиля.

В Туле неизвестные обстреливают автомобили: третий случай за неделю

На этот раз досталось «Рено Меган» на ул. Прокудина.

В Туле на улице Прокудина на парковке возле домов №7 и 13 неизвестные обстреляли автомобиль «Рено Меган». Об этом в редакцию Myslo сообщил владелец пострадавшей машины Никита. Следы от пуль он обнаружил 8 апреля.

– Происшествие случилось ориентировочно 4-7 апреля. На автомобиле четыре вмятины, прострелена правая задняя фара. Заявление в полицию я написал, — рассказал Myslo владелец «Рено».

Отметим, что это уже третий подобный случай в Туле за короткое время. Подобные инциденты произошли на улицах Морозова и Сойфера. Под обстрел попали автомобили «Дэу Нексия» и ВАЗ-2115.

По всем указанным случаям полиция проводит проверки. Myslo следит за развитием событий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обстреляли автомобильполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест: Знаешь ли ты тульские бренды?
Тест: Знаешь ли ты тульские бренды?
Пока туляки боролись с незаконным домом на берегу пруда, он сгорел
Пока туляки боролись с незаконным домом на берегу пруда, он сгорел
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.