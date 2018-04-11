В Туле неизвестные обстреливают автомобили: третий случай за неделю

Фото владельца автомобиля.

На этот раз досталось «Рено Меган» на ул. Прокудина.

В Туле на улице Прокудина на парковке возле домов №7 и 13 неизвестные обстреляли автомобиль «Рено Меган». Об этом в редакцию Myslo сообщил владелец пострадавшей машины Никита. Следы от пуль он обнаружил 8 апреля.

– Происшествие случилось ориентировочно 4-7 апреля. На автомобиле четыре вмятины, прострелена правая задняя фара. Заявление в полицию я написал, — рассказал Myslo владелец «Рено».

Отметим, что это уже третий подобный случай в Туле за короткое время. Подобные инциденты произошли на улицах Морозова и Сойфера. Под обстрел попали автомобили «Дэу Нексия» и ВАЗ-2115.

По всем указанным случаям полиция проводит проверки. Myslo следит за развитием событий.