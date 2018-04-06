Тулячка: Ночью на улице Сойфера мой автомобиль расстреляли

На фотографии видны следы от пуль.

В редакцию Myslo обратилась тулячка по имени Юлия. Она рассказала, что в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные расстреляли ее автомобиль «Дэу Нексия», припаркованный недалеко от дома № 27.

- Никаких конфликтов с соседями у нас нет! Кто мог так поступить, не знаем. Я написала заявление в полицию, всё зафиксировано. Там, где стоял автомобиль, есть видеокамера, — рассказала Myslo Юлия.

Сейчас девушка разыскивает очевидцев происшествия.

Интересно, что в соцсетях есть информация о подобном случае, который произошел в ночь со 2 на 3 апреля на улице Морозова.

- Нам либо пытались вскрыть автомобиль ВАЗ-2115, либо прострелили стекло. Машина стояла напротив дома 22 на ул. Морозова. Сразу говорю, не занимал ничье место и никому не мешал, — пишет пользователь.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что обращение гражданки зарегистрировано в установленном порядке. Проводятся необходимые мероприятия.

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