В Тульской области пройдёт Международный фестиваль военного кино

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он состоится с 21 по 25 мая. Вход на все показы и творческие мероприятия будет свободным.

В Туле завершилось заседание рабочей группы по подготовке и проведению Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. Мероприятие пройдет в регионе в третий раз.

Фестиваль, посвящённый 73-й годовщине Великой Победы. Он пройдёт с 21 по 25 мая и организуется при поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства Тульской области, Минкульта, Минобороны России, Союза ветеранов России и Союза кинематографистов.

В конкурсной программе пять номинаций: «Боевая десятка» (игровые фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские фильмы), «АКМ» (короткометражки), и «Солдаты свободы» (ретроспективное кино).

В рамках фестиваля будет представлено около 60 фильмов. Четыре из них премьерные – «Собибор», «Танки», «Прощаться не будем» и «Небесная охота». Все показы и творческие мероприятия будут бесплатными.