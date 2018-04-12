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В Тульской области пройдёт Международный фестиваль военного кино
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области пройдёт Международный фестиваль военного кино

Он состоится с 21 по 25 мая. Вход на все показы и творческие мероприятия будет свободным.

В Туле завершилось заседание рабочей группы по подготовке и проведению Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. Мероприятие пройдет в регионе в третий раз.

Фестиваль, посвящённый 73-й годовщине Великой Победы. Он пройдёт с 21 по 25 мая и организуется при поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства Тульской области, Минкульта, Минобороны России, Союза ветеранов России и Союза кинематографистов.

В конкурсной программе пять номинаций: «Боевая десятка» (игровые фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские фильмы), «АКМ» (короткометражки), и «Солдаты свободы» (ретроспективное кино).

В рамках фестиваля будет представлено около 60 фильмов. Четыре из них премьерные – «Собибор», «Танки», «Прощаться не будем» и «Небесная охота».  Все показы и творческие мероприятия будут бесплатными.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:42 +2
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