Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни

Тульские следователи по факту гибели на ООО "Максим Горький" трех рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, 10 февраля в Чернском районе на предприятии, специализирующемся на производстве овощных культур, произошло обрушение крыши одного из цехов.

В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих - двое 24 лет и мужчин и один 42 лет.

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега, -

сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Репортерская группа Myslo побывала в бывшем интернате, где жили и погибшие граждане Узбекистана. К моменту приезда ни одного их соотечественника не было. На дверях в комнаты висели замки.