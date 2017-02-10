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Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни

Скопление снега на крыше цеха - предварительная причина ЧП в Черни

По факту гибели трех рабочих в Черни возбуждено уголовное дело.

Тульские следователи по факту гибели на ООО "Максим Горький" трех рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, 10 февраля в Чернском районе на предприятии, специализирующемся на производстве овощных культур, произошло обрушение крыши одного из цехов.

В результате происшествия погибли трое подсобных рабочих - двое 24 лет и мужчин и один 42 лет.

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление на крыше цеха большого количества снега, - 

сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Репортерская группа Myslo побывала в бывшем интернате, где жили и погибшие граждане Узбекистана. К моменту приезда ни одного их соотечественника не было. На дверях в комнаты висели замки. 

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
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