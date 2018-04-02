В центре Тулы при раскопках найдено 30 гробов XVIII века

Фото Дмитрия Дзюбина.

Во время раскопок на Крестовоздвиженской площади археологи обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом часть городского кладбища.

В той части, где ведутся охранные археологические работы, обнаружено около 30 деревянных гробов, датируемых также XVIII веком.

Особенность гробов в том, что они сделаны из двух частей цельного бревна дуба, выточенного внутри — в виде колод

Внешне кажется, что гробы, как взрослые, так и детские, свалены в кучу, однако, как отмечают эксперты, в XVIII веке считалось нормальным подзахоронение умерших в могилы к родственникам.

Большое количество детских гробов на кладбище объясняется тем, что три века назад детская смертность была очень высокой: примерно треть родившихся умирали в юном возрасте.

В данный момент археологи расчищают гробы от слоя земли. Степень сохранности у всех разная, те, которые способны выдержать транспортировку, будут вместе с останками направлены на антропологическую экспертизу. Остальные же будут переданы церкви.

Их перезахоронят по православному обряду.

Часть кладбища так и останется скрытой под пятиметровым слоем земли. Перезахоронены будут только те останки, которые находятся в месте предстоящих строительных работ. Раскрывать все кладбище археологи не будут — такой задачи не стоит.

Остатки известняковой кладки - это и есть частично сохранившийся фундамент храма.

Что же касается храма, то он ранее занимал всю Крестовоздвиженскую площадь. На этом месте в 1611 году была построена деревянная церковь с приделом Дмитрия Солунского. В 1696 году она сгорела и на ее месте построили каменную церковь и освятили под тем же именем. Но из-за болотистой местности храм быстро обветшал и был разобран в 1759 году. На его месте была построена новая церковь, которую в 1933 году снесли.