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В центре Тулы при раскопках найдено 30 гробов XVIII века
Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы при раскопках найдено 30 гробов XVIII века

Археологи нашли древнее кладбище с останками.

Во время раскопок на Крестовоздвиженской площади археологи обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом часть городского кладбища.
 
В той части, где ведутся охранные археологические работы, обнаружено около 30 деревянных гробов, датируемых также XVIII веком.
Особенность гробов в том, что они сделаны из двух частей цельного бревна дуба, выточенного внутри — в виде колод.
 
Внешне кажется, что гробы, как взрослые, так и детские, свалены в кучу, однако, как отмечают эксперты, в XVIII веке считалось нормальным подзахоронение умерших в могилы к родственникам. 
 
 
Большое количество детских гробов на кладбище объясняется тем, что три века назад детская смертность была очень высокой: примерно треть родившихся умирали в юном возрасте.
 

 
В данный момент археологи расчищают гробы от слоя земли. Степень сохранности у всех разная, те, которые способны выдержать транспортировку, будут вместе с останками направлены на антропологическую экспертизу. Остальные же будут переданы церкви.
 
Их перезахоронят по православному обряду.
 
 
Часть кладбища так и останется скрытой под пятиметровым слоем земли. Перезахоронены будут только те останки, которые находятся в месте предстоящих строительных работ. Раскрывать все кладбище археологи не будут — такой задачи не стоит.
Остатки известняковой кладки - это и есть частично сохранившийся фундамент храма.
Что же касается храма, то он ранее занимал всю Крестовоздвиженскую площадь. На этом месте в 1611 году была построена деревянная церковь с приделом Дмитрия Солунского. В 1696 году она сгорела и на ее месте построили каменную церковь и освятили под тем же именем. Но из-за болотистой местности храм быстро обветшал и был разобран в 1759 году. На его месте была построена новая церковь, которую в 1933 году снесли.

Подробнее об истории храма, площади и улицы Металлистов читайте в специальном материале Myslo.

 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:24 +7
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