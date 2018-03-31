фото из соцсетей.
В Туле на Кирова столкнулись трамвай и машина аварийной службы
Почти на час движение трамваев в обе стороны было парализовано.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около пяти часов дня на ул. Кирова.
Как сообщают очевидцы, машина Тулагорводоканала не пропустила трамвай и спровоцировала ДТП.
Скорости участников аварии перед столкновением были небольшие, поэтому обошлось без пострадавших.
Почти на час движение трамваев в обе стороны было парализовано.
Напомним, сегодня утром в Суворовском районе мусоровоз устроил ДТП с пригородным поездом.
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