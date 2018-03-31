В Туле на Кирова столкнулись трамвай и машина аварийной службы

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Почти на час движение трамваев в обе стороны было парализовано.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около пяти часов дня на ул. Кирова.

Как сообщают очевидцы, машина Тулагорводоканала не пропустила трамвай и спровоцировала ДТП.

Скорости участников аварии перед столкновением были небольшие, поэтому обошлось без пострадавших.

Почти на час движение трамваев в обе стороны было парализовано.

Напомним, сегодня утром в Суворовском районе мусоровоз устроил ДТП с пригородным поездом.