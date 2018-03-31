Мусоровоз устроил ДТП с поездом в Тульской области

Водитель грузового автомобиля и его пассажир остались живы, но получили травмы.

Сегодня в 8:52 в Суворовском районе на переезде 99 км однопутного перегона Ханино – Збродово водитель КАМАЗа-мусоровоза не пропустил приближающийся пригородный поезд «Урванка – Черепеть» и врезался в нее.

Почему водитель грузовика продолжил движение, несмотря на звуки работавшей в момент ДТП переездной сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда, будет выяснено позже.

Локомотивная бригада, увидев на пути преграду, применила экстренное торможение, подала светозвуковые сигналы. Это позволило максимально снизить скорость и смягчить последствия столкновения, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД Тульского региона.

По предварительной информации, в поезде было 15 пассажиров, никто не пострадал. Локомотивная бригада не пострадала.

Травмы получили водитель грузовика и его пассажир.

В результате ДТП с рельсов сошла одна колесная пара первого вагона. Для ее возвращения на рельсы на место отправился восстановительный поезд. Движение поездов на этом участке неинтенсивное, но возможна задержка поезда 318 Барановичи – Караганда, который к этому участку приблизится в районе 11 часов.