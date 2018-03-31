В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо

Фото Дмитрия Дзюбина.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. На татами выйдут почти 250 представителей 18 стран мира.

В субботу, 31 марта в Туле состоялась церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет.

Перед началом мероприятия участники и гости почтили память жертв трагедии в Кемерове.

На татами в манеже стадиона «Арсенал» вышли почти 250 представителей 18 стран мира, включая две заокеанские – Аргентину и Австралию. Много спортсменов из Грузии, Киргизии, Узбекистана. Самой большой делегацией стала российская сборная. В нее вошли порядка 64 спортсменов.

Спортсменов, судей и зрителей поприветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов, который отметил, что сегодня в Тулу пришел большой спорт.

«Уверен, что все участники покажут максимум своих способностей. Желаю спортсменам здоровья, честной борьбы и удачи, а зрителям – ярких впечатлений», - сказал глава областного правительства.

Сегодня состязались в весовых категориях 40, 44, 48 и 52 кг у девушек и 50, 55, 60 и 66 кг – у юношей. Завтра, 1 апреля, медали разыграют дзюдоистки в категориях 57, 63, 70 и свыше 70 кг и дзюдоисты в весах 73, 81, 90 и свыше 90 кг.

Победитель среди юношей и победитель среди девушек получат специальные призы от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.