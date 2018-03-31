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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо

Соревнования проводятся среди юношей и девушек. На татами выйдут почти 250 представителей 18 стран мира.

В субботу, 31 марта в Туле состоялась церемония открытия Кубка Европы по дзюдо среди кадетов в возрасте до 18 лет.
 
Перед началом мероприятия участники и гости почтили память жертв трагедии в Кемерове.
 
На татами в манеже стадиона «Арсенал» вышли почти 250 представителей 18 стран мира, включая две заокеанские – Аргентину и Австралию. Много спортсменов из Грузии, Киргизии, Узбекистана. Самой большой делегацией стала российская сборная. В нее вошли порядка 64 спортсменов. 
 
 
Спортсменов, судей и зрителей поприветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов, который отметил, что сегодня в Тулу пришел большой спорт.
 
«Уверен, что все участники покажут максимум своих способностей. Желаю спортсменам здоровья, честной борьбы и удачи, а зрителям – ярких впечатлений», - сказал глава областного правительства. 
 
 
Сегодня состязались в весовых категориях 40, 44, 48 и 52 кг у девушек и 50, 55, 60 и 66 кг – у юношей. Завтра, 1 апреля, медали разыграют дзюдоистки в категориях 57, 63, 70 и свыше 70 кг и дзюдоисты в весах 73, 81, 90 и свыше 90 кг.
 
Победитель среди юношей и победитель среди девушек получат специальные призы от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 1
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 46
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 47
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 49
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 50
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 52
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 53
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 54
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 55
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 56
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 57
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 58
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 59
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 60
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 61
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 62
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 63
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 64
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 65
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 66
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 67
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 68
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 69
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 70
В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 71
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 76
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В Туле открылись соревнования на Кубок Европы по дзюдо, Фото: 78
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