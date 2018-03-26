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На ул. Советской в Туле женщина-водитель сбила пешехода

На ул. Советской в Туле женщина-водитель сбила пешехода

Пострадавшую госпитализировали.

23 марта в 13.20 в Туле на улице Советской, возле дома №69, 27-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген Джетта» совершила наезд на пешехода. Пострадавшая, 71-летняя женщина, переходила проезжую часть от трамвайной остановки к трамваю. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали.

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Также в этот день в 8.30 на 238-м км автодороги М-4 мужчина 1971 года рождения на «Ниве Шевроле» совершил столкновение с автомобилем «Деу Нексия» под управлением молодого человека 1998 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Нива Шевроле» и его пассажир женщина 1972 г.р., которые после оказания медицинской помощи отправились домой: госпитализация не потребовалась.

сегодня, в 11:40 0
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