Твоя интимная флора: чтобы ТАМ было красиво, влажно и безопасно

Что такое здоровая флора влагалища?

У каждого из нас она своя. На всех слизистых, в том числе во влагалище. Однозначно могу сказать: здоровая флора – это не стерильная флора. Биоценоз – сложная система из анаэробных и аэробных бактерий, грибков и вирусов, стрептококков и стафилококков, которые живут в балансе и обеспечивают оптимальный уровень влаги и кислотности среды, защиту от инфекций.

Должны быть обязательно: преобладание лактобактерий, отсутствие грамотрицательной микрофлоры и некоторое – небольшое! - количество условных патогенов. Считается, что соотношение анаэробов к аэробам может быть от 2:1 до 5:1.

Нормальная флора – живая, а влагалище самоощищающийся орган, поэтому категорически нельзя его спринцевать марганцовкой и хозяйственным мылом (да-да, есть и такие дремучие действия). Это изменяет PH флоры, приводит к уменьшению количества лактобактерий и ненормированному росту условно патогенной флоры. И у женщины развивается баквагинозы, кольпиты и проч. неприятности.

При бактериальном вагинозе резко снижено количество лактобактерий, выявляется грамотрицательная, грамположительная палочковая и кокковая микрофлора, соотношение анаэробов к аэробов увеличивается на порядки (от 100:1 до 1000:1).

От чего может нарушаться нормальная флора во влагалище?

От приема антибиотиков, от сильных и длительных стрессов, от частой смены половых партнеров, от неправильного режима дня, например, ночного образа жизни. И даже от того, что мы едим! Все эти факторы снижают общий иммунитет. А значит, вызывают нарушение местного иммунитета на слизистых, не только во влагалище. Причины дисбиоза кишечника аналогичны.

Прием антибиотиков из этих факторов самый банальный. Антибиотики не провоцируют рост хламидий, микоплазмы или уреаплазмы, они меняют рH и убивают лактобактерии, а на этом фоне начинают расти грибы. И развивается молочница. С этим знакомы, наверное, все женщины.

Острый эпизод молочницы – зуд и жжение в интимной зоне, покраснение, творожистые выделения - лечится довольно легко. Но если женщина сама назначает себе лекарства, молочница переходит в устойчивую хроническую форму. Немножко зудит, немножко выделений, но потерпеть можно. До месячных или полового акта, которые провоцируют обострение.

А еще провокаторами могут быть… стринги, синтетическое белье, презервативы и интимные смазки (у некоторых, например, на латекс аллергия), стресс. И вот такую молочницу очень проблематично вылечить.

Правда ли, что по неприятному запаху из влагалища можно определить нарушение флоры?

Да, но только гарднереллез. Специфический запах тухлой рыбы - так пахнет воспаление, спровоцированное размножением условно-патогенных микроорганизмов Gardnerella vaginalis. Это один из частых вариантов бактериального вагиноза. Но не у всех женщин запах может быть ярко выражен.

Кто чаще всего обращается с жалобами на нарушение интимной флоры?

Все. Но с разными жалобами. Молодые девушки и женщины – с жалобами на выделения, а возрастные пациентки – с жалобами на сухость и жжение, воспаление слизистой влагалища, связанные с атрофией слизистых. Флора меняется в зависимости от уровня половых гормонов. И если эстрогенов нет, то таким пациенткам для облегчения состояния назначаем заместительную гормональную терапию, в том числе и местно.

Вообще заместительная гормональная терапия – это не зло, а спасение. От физиологических проявлений менопаузы, от атрофии слизистых. Пока есть хотя бы минимальный уровень эстрогенов, женщина остается женщиной.

Когда можно назначать такую терапию? В течение двух лет после прекращения месячных. Позже назначают уже только свечи или кремы с эстрогеном для местного применения.

Как восстановить нарушенную флору?

Для начала надо прийти к врачу и сдать мазок, например, Фемофлор. Если анализ покажет рост патогенной флоры и наличие микоплазмы, кокков, то сдать анализы и лечиться надо всем вашим половым партнерам.

Да, это проблема, уже психологическая. А с чисто медицинской точки зрения, да и здравого смысла – зачем лечиться одной женщине, если потом при контакте все повториться сначала?

При серьезном нарушении флоры назначаем и антибиотики, и противогрибковые и противовирусные препараты. Максимальный курс – 10 дней.

После этого через неделю нужно пересдать анализ и посмотреть состояние флоры.

Все это время половые контакты возможны только с презервативом.

Если мужчина и женщина решили жить вместе, надо ли им делать чек-ап и сначала пролечить все свои интимные болячки?

И да, и нет. Ну вот сдали они ПЦР-тесты, то есть определили в данный момент состояние своей флоры. Анализ показал, что все нормально. Но они же могут быть носителями, например, той же гарднереллы или кандиды. И как только их флоры соприкоснутся, может проявиться это носительство. Да, в этом случае придется полечиться вместе и «привыкать» к флоре друг друга.

Но это не тоже самое, что положительный тест на трихомонаду или гонорею!

Есть простой способ оценить состояние микрофлоры влагалища?

Есть. Его легко провести в домашних условиях – просто изменить рH с помощью тест-полоски (продается в аптеках). Если рН находится в пределах 3,8–4,5 - среда влагалища в норме.

Если рН выше 4,8, значит, микрофлора нарушена, необходимо обратиться к гинекологу для сдачи мазка на флору и других анализов.