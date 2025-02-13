Пигси: Путешествие сквозь время
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Цю Ливэй
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
6+
Далекое-далекое будущее. Ленивый и эгоистичный поросенок — капитан Пигси — отправляется в путешествие, полное опасных приключений, в попытке достичь лучшей жизни… Но оказывается, истинное счастье ближе, чем он думает.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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