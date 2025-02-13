Пигси: Путешествие сквозь время

Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Цю Ливэй

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 6+

Далекое-далекое будущее. Ленивый и эгоистичный поросенок — капитан Пигси — отправляется в путешествие, полное опасных приключений, в попытке достичь лучшей жизни… Но оказывается, истинное счастье ближе, чем он думает.