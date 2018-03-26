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Эпидемия гриппа в Туле и области: Свежие данные

Эпидемия гриппа в Туле и области: Свежие данные

Роспотребнадзор доложил об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области за прошедшую неделю.

На 12-й неделе 2018 года (с 19 по 25 марта 2018 года) в области зарегистрировано 13 804 случая заболевания гриппом и ОРВИ, показатель 92,1 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 66,8% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7%.

Эпидпорог превышен среди всех возрастных групп, в том числе детей 0-2 года — на 11,3%, детей 3-6 лет — на 28,9%, детей 7-14 лет — на 20,4%, взрослых — на 93,4%.

В Туле за неделю зарегистрировано 7446 случаев заболевания, что выше порога на 84,9%. Порог превышен среди всех возрастных групп на 7,2- 117,4%, кроме детей 0-2 лет, где заболеваемость ниже порога на 4%.

В трех муниципальных образованиях области (Алексинском, Кимовском и Щекинском районах) показатели заболеваемости превысили среднеобластной на 8-17%.

По данным лабораторного мониторинга, на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ был обследован 131 заболевший, наличие вирусов подтверждено у 69 заболевших, из них у 66 заболевших подтверждены вирусы гриппа, у трех — респираторно-синцитиальные вирусы.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах области перенесены весенние каникулы. По причине высокой заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей среди воспитанников на прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс полностью в трех детских дошкольных учреждениях, частично в 10 группах 8 детских дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:52 +3
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