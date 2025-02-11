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Кот Игорь ищет хозяина. Ревнив и любит есть

Кот Игорь ищет хозяина. Ревнив и любит есть

Чудеснейший экземпляр кота! Такого прям ставить на полку в рамочку и любоваться. Он и рад будет. А если ещё зеркальце рядом поставите, то вообще не оторвете: ни глаз от Игоря, ни Игоря от самолюбования.

Игорь красив. Кажется, он догадывается, что сошел с картины Джованни, поэтому всем рассказывает, что он идеален. Хотя, разумеется, некая неприятность, свойственная любым Игорям, в нем имеется.

Этот вот образец Игоря, к примеру, жуткий собственник и ревнивец. Но он будет бороться не только за ваше внимание,  но и за продовольственную корзину семьи тоже. Тут уже даже и не понять, кого все-таки Игорь любит больше – вас или колбасу. Идеальнее компаньона для ночных дожоров вы точно не найдёте. Да и для утренних, дневных и вечерних тоже, чего греха таить!

Игорян молод, кастрирован, привит и обучен не промахиваться на ободок. Надо брать! Несмотря на все его достоинства и даже несмотря на то, что он Игорь.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.  Находится в Новомосковске Тульской области. Возможна доставка.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 18:00 +10
 

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