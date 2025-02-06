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Мы рожаем!

Мы рожаем!

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Суворов
  
Актеры:
Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Никита Тарасов, Софья Зайка, Данила Якушев, Яна Лестер
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребенок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.

Сегодня
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Иллизиум (Новомосковск)
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Иллизиум (Новомосковск)
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Иллизиум (Новомосковск)
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
Иллизиум (Новомосковск)
8 февраля, суббота
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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6 июля - 15 февраля 2024
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Моди: Три дня на крыльях безумия
28 января - 7 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Дети леса
6 - 12 февраля
Кинотеатр (Суворов)
Астрал. Проклятие мертвых
28 января - 9 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лотерея
29 января - 12 февраля
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Финист. Первый богатырь
29 декабря - 12 февраля 2024
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