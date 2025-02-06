Мы рожаем!

Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Никита Тарасов, Софья Зайка, Данила Якушев, Яна Лестер

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 18+

Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребенок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.