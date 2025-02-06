Мы рожаем!
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Дмитрий Суворов
Актеры:
Алина Алексеева, Кузьма Сапрыкин, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Никита Тарасов, Софья Зайка, Данила Якушев, Яна Лестер
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
18+
Между молодыми соседями Аней и Димой не было ничего общего. Аня сбежала от властных родителей, чтобы «покорить Москву» и доказать, что может стать успешной без их поддержки. Дима же, напротив, застрял на попечении у родителей без шансов наладить личную жизнь, ведь жить в одной квартире с причудами его папы и мамы не сможет ни одна нормальная девушка. Но одна случайная ночь и известная фраза «У вас будет ребенок!» переворачивают их привычную жизнь с ног на голову. И это только начало непредсказуемого забега на дистанции длиной в 9 месяцев, которую предстоит преодолеть новоиспеченным родителям.
Сегодня
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
8 февраля, суббота
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:30
19:30
22:00
9 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
19:30
23:45
10 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:30
11 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:30
12 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
18:30
6 июля - 15 февраля 2024
28 января - 7 февраля
6 - 12 февраля
28 января - 9 февраля
29 января - 12 февраля
29 декабря - 12 февраля 2024