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В Туле пройдет всероссийский фестиваль рекламы и PR

В Туле пройдет всероссийский фестиваль рекламы и PR

Секретами продвижения проектов и создания продающих страниц в соцсетях поделятся бизнесмены из Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

С 27 по 29 марта в Тульском государственном университете пройдет Первый Всероссийский фестиваль рекламы и PR «Сome In».

Своими знаниями с туляками поделятся специалисты в области рекламы, PR, медиаиндустрии, а также бизнесмены и представители различных организаций из Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сам фестиваль проходит в 2 этапа: заочный и очный. На заочном 14 команд-участниц проекта решили кейс от партнера фестиваля. На очном этапе 27−29 марта участники презентуют проекты и видеовизитку о своих городах и решат еще один кейс. По сумме баллов за все 3 задания будет определен победитель.

Команду спикеров Фестиваля и экспертов мастер-классов представят именитые специалисты в области медиа, рекламы и связей с общественностью:

  • Даниил Костинский (Москва) — продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России, креативный директор рекламного агентства «Твин медиа» выступит с темой «Не спрятаться, не скрыться. Актуальные тенденции современной мировой видеорекламы».
  • Маргарита Тихонова (Санкт-Петербург) — сооснователь школы SMM EDA School, преподаватель на факультете журналистики в рамках спецкурса по SMM в СПБГУ и в онлайн-университете «Нетология». В своем выступлении на фестивале расскажет про «Продвижение в Telegram: тренды платформы и необходимо ли оно именно Вам».
  • Ирина Словохотина (Москва) — директор по работе с клиентами J-Group, член продюсерской компании — фестиваль «Дикая Мята» обсудит «FAQ по фестивальным интеграциям».
  • Руслан Митин (Тула) — фотограф с профессиональным опытом работы более 6 лет, работающий в таких стилях съемки как современный репортаж и портрет, в рамках фестиваля научит работать с мобильной фотография и объяснит, почему Вам больше не понадобится большая камера.
  • Роман Агибалов (Тула) — предприниматель, основатель рекламного агентства, арт-отеля & хостела, клуба-ресторана — «Ворота солнца» на личном примере поделится советами «Как создать эффективную рекламную кампанию».
  • Илья Денисов — молодой предприниматель-практик, генеральный директор строительной фирмы, основатель СМИ в Новомосковске с самым большим охватом читателей, автор блога про Тульский бизнес: «Дневник Туляка. Бизнес-блог Ильи Денисова» Вконтакте. Илья покажет «Как сделать личные страницы в социальных сетях продающими».

Билеты на фестиваль рекламы и PR «Come In» можно бесплатно получить здесь.

Дополнительная информация по фестивалю в группах Вконтакте, Instagram

и по телефонам: 73-44-11,  8−915−691−16−04, 8−960−618−29−77.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:32 −2
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