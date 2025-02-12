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  5. 12 фераля: конфеты с начинкой из темного пива и новое покорение Книги рекордов Гиннесса - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
12 фераля: конфеты с начинкой из темного пива и новое покорение Книги рекордов Гиннесса

12 фераля: конфеты с начинкой из темного пива и новое покорение Книги рекордов Гиннесса

Доброе утро! Настраиваемся на продуктивный день вместе с нами. И не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Все стабильно. Сегодня в Туле будет так же пасмурно, а воздух опустится до -7 градусов.

Сеть магазинов «Магнит» совместно с Московской пивоваренной компанией (МПК) представила необычный продукт — шоколадные конфеты «Жигули». Эти сладости, изготовленные на фабрике «Кондитер Кубани» в Краснодаре, предлагают оригинальное сочетание темного шоколада и кремовой начинки на основе темного пива «Жигули бархатное».

Конфеты упакованы в стильную жестяную банку, напоминающую упаковку популярного пива, что добавляет им особый шарм. Первая партия уже поступила в продажу эксклюзивно в магазинах «Магнита», а цена за упаковку составляет 499 рублей.

Такой необычный десерт обещает привлечь внимание любителей сладкого и поклонников пива, предлагая им новый гастрономический опыт.

Сегодня Встаем вместе  с группой Пара Нормальных.

Япония гордится своим новым рекордсменом — кокер-спаниелем по имени Кода, который стал звездой благодаря своим удивительным навыкам катания на скейтборде. Этот талантливый пес удивил зрителей, проехав под туннелем, образованным из ног 40 человек, и тем самым заслужил место в Книге рекордов Гиннесса.

Кода не только продемонстрировал свои акробатические способности, но и привлек внимание к важности физической активности для домашних животных. Его владелец, вдохновленный любовью к спорту и желанием обучить своего питомца, провел множество часов на тренировках. Результаты превзошли все ожидания: Кода не только уверенно держится на скейтборде, но и выполняет трюки, которые ранее казались невозможными для собак.

Холодная зима приносит с собой не только мороз и снег, но и особое чувство тоски по теплу и уюту. В такие моменты особенно остро ощущается нехватка моря — его бескрайние просторы, теплые волны и соленый воздух. 

Спокойного настроения!

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