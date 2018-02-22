Тульский дознаватель для улучшения статистики выдумывала показания за свидетелей

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего дознавателя Линейного отдела МВД России на ст. Тула. Подсудимая признана виновной в совершении пяти преступлений по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в 2016 году, осуществляя расследование по уголовным делам о совершении преступлений по статьям «Кража» и «Вандализм», для уменьшения объема работы, сокращения сроков дознания и улучшения показателей подсудимая, не вызывая свидетелей, изготовляла и самостоятельно подписывала протоколы их допросов.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя (представителя Тульской транспортной прокуратуры), наличие смягчающих обстоятельств, а также признание подсудимой вины в совершенных преступлениях по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.