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Тульский дознаватель для улучшения статистики выдумывала показания за свидетелей

Тульский дознаватель для улучшения статистики выдумывала показания за свидетелей

Женщину осудили за служебный подлог.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего дознавателя Линейного отдела МВД России на ст. Тула. Подсудимая признана виновной в совершении пяти преступлений по ч. 1 ст.  292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в 2016 году, осуществляя расследование по уголовным делам о совершении преступлений по статьям «Кража» и «Вандализм», для уменьшения объема работы, сокращения сроков дознания и улучшения показателей подсудимая, не вызывая свидетелей, изготовляла и самостоятельно подписывала протоколы их допросов.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя (представителя Тульской транспортной прокуратуры), наличие смягчающих обстоятельств, а также признание подсудимой вины в совершенных преступлениях по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:57 +2
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