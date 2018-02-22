В Туле участки для многодетных будут обеспечивать автономными источниками жизнеобеспечения

Сегодня, 22 февраля, депутаты Тульской областной Думы на очередном заседании приняли закон «О внесении изменения в Закон Тульской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».

В пояснительной записке говорится, что на территории МО город Тула участки многодетным гражданам предоставляются на семи площадках. Еще один участок выделили в деревне Судаково.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством труда и социальной защиты, многодетным гражданам Тулы предоставлено 1314 участков.

– При подключении участков к централизованным сетям общие затраты по семи площадкам составляют 5 713 994 тыс. руб. В связи с тем, что обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой связано со значительными финансовыми затратами, реализация мероприятий, направленных на обеспечение площадок инфраструктурой, проводится поэтапно.

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения имеется на всех площадках. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется поэтапно по договорам технологического присоединения, заключаемым собственником участка с сетевой организацией.

Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоотведения отсутствует по всем площадкам, так же отсутствует возможность подключения к централизованным газовым сетям.

Авторы проекта предлагают такое решение:

– Альтернативным вариантом обеспечения земельных участков возможностями водоотведения и газоснабжения является использование автономных источников жизнеобеспечения, относящихся к объектам инженерной инфраструктуры.