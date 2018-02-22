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В Туле участки для многодетных будут обеспечивать автономными источниками жизнеобеспечения

В Туле участки для многодетных будут обеспечивать автономными источниками жизнеобеспечения

Соответствующий закон приняли депутаты облдумы.

Сегодня, 22 февраля, депутаты Тульской областной Думы на очередном заседании приняли закон «О внесении изменения в Закон Тульской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей».

В пояснительной записке говорится, что на территории МО город Тула  участки многодетным гражданам предоставляются на семи площадках. Еще один участок выделили в деревне Судаково.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством труда и социальной защиты, многодетным гражданам Тулы предоставлено 1314 участков.

– При  подключении  участков к централизованным  сетям  общие  затраты по семи площадкам составляют 5 713 994 тыс. руб. В связи с тем, что обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой связано со значительными финансовыми затратами, реализация мероприятий, направленных на обеспечение площадок инфраструктурой, проводится поэтапно.

Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения имеется на всех площадках. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется поэтапно по договорам технологического присоединения, заключаемым собственником участка с сетевой организацией.

Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоотведения отсутствует по всем площадкам, так же отсутствует возможность подключения к централизованным газовым  сетям.

Авторы проекта предлагают такое решение:

– Альтернативным вариантом обеспечения земельных участков  возможностями водоотведения и газоснабжения является использование автономных источников жизнеобеспечения, относящихся к объектам инженерной инфраструктуры.

Речь идет об установке септиков для водоотведения и газгольдеров для газоснабжения.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:06 0
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