Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам более 19 млн рублей

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Работники одной из тульских фирм обратились в суд с требованием выплатить им долг по заработной плате. Суд установил, что директор фирмы задолжал своим сотрудникам более 19 млн рублей, и обязал ответчика выплатить всю сумму. Однако бизнесмен требования суда не исполнил. Тогда судебные приставы вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении 35 грузовых автомобилей, принадлежавших фирме, и об ограничении расходных операций по кассе. Также в счет погашения долга часть денег была переведена с расчетных счетов организации.

В результате этих мер приставам удалось взыскать более 11 млн рублей. Эти деньги уже перечислены взыскателям.

Но учитывая, что задолженность в полном объеме по-прежнему не погашена, в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда».