новости
новости
Регистрация
Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам более 19 млн рублей
Фото adi19.ru

Директор тульской фирмы задолжал своим сотрудникам более 19 млн рублей

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело.

Работники одной из тульских фирм обратились в суд с требованием выплатить им долг по заработной плате. Суд установил, что директор фирмы задолжал своим сотрудникам более 19 млн рублей, и обязал ответчика выплатить всю сумму. Однако бизнесмен требования суда не исполнил. Тогда судебные приставы вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении 35 грузовых автомобилей, принадлежавших фирме, и об ограничении расходных операций по кассе. Также в счет погашения долга часть денег была переведена с расчетных счетов организации.

В результате этих мер приставам удалось взыскать более 11 млн рублей. Эти деньги уже перечислены взыскателям.

Но учитывая, что задолженность в полном объеме по-прежнему не погашена, в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
Директор фирмыдолги по зарплатерешение судасудебные приставыарестовали имущество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский дознаватель для улучшения статистики выдумывала показания за свидетелей
Тульский дознаватель для улучшения статистики выдумывала показания за свидетелей
В Тульской области ограничили продажу пива в жилых домах
В Тульской области ограничили продажу пива в жилых домах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.