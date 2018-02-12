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Более 4000 отделений Почты России доступны для инвалидов

Более 4000 отделений Почты России доступны для инвалидов

В 2018 году проект «Доступная среда» будет реализован по 1650 адресам.

Около 2500 отделений Почты России стали полностью или частично доступны для маломобильной категории граждан в 2017 году. За два года реализации проекта «Доступная среда» Почта России адаптировала для людей с инвалидностью более 4000 отделений.

В 2018 году проект «Доступная среда» будет реализован еще на 1650 объектах. Свыше 37 тысяч почтовых отделений обслуживают людей с инвалидностью на дому.

Доступные отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены специальными надписями для слабовидящих людей.

По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями. В остальных почтовых отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг людям с инвалидностью.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 +1
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