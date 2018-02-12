В Туле охотники нашли неотправленное фронтовое письмо

Оно пролежало на чердаке 75 лет.

При ремонте кровли здания на улице Каминского, более ста лет принадлежащего Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов, были найдены пожелтевшие от времени бумаги. Пакет с ними был глубоко запрятан под стропилами чердачного помещения.

При разборе бумаг оказалось, что они датированы сентябрем-декабрем 1941 г. — временем начала героической обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков. В это время формировалась 330-я стрелковая дивизия, прозванная в народе Тульской, так как костяк этого воинского соединения составляли именно туляки.

По воспоминаниям старожилов, на крыше здания общества охотников и рыболовов на улице Каминского в период боев за Тулу размещалась зенитная батарея.

Возможно, кто-то из военнослужащих поместил документы в надежное место, чтобы забрать их позднее.

Фронтовой треугольник также лежал среди бумаг. Письмо датировано 3 апреля 1942 года. В нем автор передает приветы родственникам, интересуется их здоровьем, сетует, что кто-то остался без ноги, пишет, что служит хорошо.

Письмо написано неровным почерком, но адрес и фамилия адресата угадываются.

«Город Тула. Фридриха Энгельса дом 29 (или 89?), Койшевой (или Койтевой) Ефросинье Петровне». Обратный адрес: «действующая армия, полевая почта 741, управление штаба дивизии, Волкову Константину Петровичу».

Среди найденных бумаг также оказались списки водителей автороты дивизии, путевые листы, пропуски через КПП, распоряжения о порядке движения по дорогам военного времени, продуктовые и вещевые аттестаты, личное удостоверение водителя.

По распоряжению председателя Тульской общественной организации охотников и рыболовов все документы были тщательно описаны и отправлены на хранение в сейф, а после экспертизы переданы для научной обработки в музей.

По предварительному мнению экспертов музея, владельцы документов и письма, возможно, погибли в дни обороны Тулы и не смогли забрать их из тайника.

Но тульские охотники надеются, что совместными усилиями удастся найти родственников павших и спустя столько лет доставить неотправленное письмо по адресу!

Первый бой дивизия приняла еще в ходе формирования в ноябре 1941 года под Тулой, а уже 7 декабря в ходе Тульской наступательной операции, в составе 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта Голикова, дивизия штурмом освободила город Михайлов Рязанской области. Это был один из первых крупных успехов в начавшемся разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

К окончанию Великой Отечественной войны за боевые заслуги дивизии было присвоено почетное наименование — 330-я стрелковая Могилёвская Краснознаменная ордена Суворова и Кутузова дивизия.

Сергей Осокин, почетный член Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов (на фото слева). Справа — работник музея, ведущий специалист Евгений Маркович Полозов.

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