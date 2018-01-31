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Жительница Донского до полусмерти избила молотком своего сожителя

Жительница Донского до полусмерти избила молотком своего сожителя

Конфликт между сожителями после того, как женщина отказалась дать своему возлюбленному спиртное.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Донского. Она обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 21 ноября прошлого года между подвыпившими сожителями произошёл конфликт – мужчина захотел в очередной раз злоупотребить, а когда женщина ему возразила, началась словесная перепалка.

В ходе ссоры обвиняемая взяла молоток и нанесла сожителю несколько ударов по голове, а затем скрылась. Благодаря своевременной помощи медиков мужчина остался жив. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемая находится под стражей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:09 +4
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