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Плавские коммунальщики заставили жителей целого дома мёрзнуть

Плавские коммунальщики заставили жителей целого дома мёрзнуть

В квартирах не соблюдался температурный режим. В ситуации разбиралась прокуратура.

Плавской прокуратурой проведана проверка исполнения жилищного законодательства управляющей компанией «Любимый дом». Жители дома № 6 по улице Октябрьской пожаловались на холод в квартирах. Правоохранители установили, что температурный режим в жилых помещениях не соответствует норме.

При семиградусном морозе столбик термометра в комнатах не поднимался выше 16 градусов. Согласно действующим нормативам, зимой в квартирах должно быть минимум 22 градуса тепла.

Таким образом, определено, что УК «Любимый дом» предоставляет собственникам и пользователям жилых помещений услугу ненадлежащего качества. Кроме того, установлено, что кровля дома периодически протекает – это тоже относится к грубым нарушениям.

По результатам проверки в адрес руководства УК «Любимый дом» прокуратурой внесено представление об устранении выявленных недостатков.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:46 +1
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Место
Тульская областьПлавск

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