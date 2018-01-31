В Тульской области на 10% сократилось число смертельных отравлений алкоголем
Региональное Управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за оборотом спиртосодержащей продукции.
Тульское Управление Роспотребнадзора продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений, связанных с реализацией спиртсодержащей непищевой продукции на территории области.
В ходе надзорных мероприятий проверено 124 объекта, запрещенная продукция в обороте не выявлена. В ходе тематических горячих линий специалисты провели 24 консультации для граждан и предпринимателей.
В результате запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, количество отравлений со смертельным исходом в 2017 году снизилось на 10%. Положительная динамика наиболее заметна в Белевском, Богородицком, Кимовском и Щекинском районах.
О случаях оборота спиртосодержащей непищевой продукции можно сообщить по телефонам: 37-32-57, 37-40-75, 37-32-74.