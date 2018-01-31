В Тульской области на 10% сократилось число смертельных отравлений алкоголем

Тульское Управление Роспотребнадзора продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений, связанных с реализацией спиртсодержащей непищевой продукции на территории области.

В ходе надзорных мероприятий проверено 124 объекта, запрещенная продукция в обороте не выявлена. В ходе тематических горячих линий специалисты провели 24 консультации для граждан и предпринимателей.

В результате запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, количество отравлений со смертельным исходом в 2017 году снизилось на 10%. Положительная динамика наиболее заметна в Белевском, Богородицком, Кимовском и Щекинском районах.