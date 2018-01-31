новости
новости
Регистрация
В Тульской области на 10% сократилось число смертельных отравлений алкоголем

В Тульской области на 10% сократилось число смертельных отравлений алкоголем

Региональное Управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за оборотом спиртосодержащей продукции.

Тульское Управление Роспотребнадзора продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений, связанных с реализацией спиртсодержащей непищевой продукции на территории области.

В ходе надзорных мероприятий проверено 124 объекта, запрещенная продукция в обороте не выявлена. В ходе тематических горячих линий специалисты провели 24 консультации для граждан и предпринимателей.

В результате запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, количество отравлений со смертельным исходом в 2017 году снизилось на 10%. Положительная динамика наиболее заметна в Белевском, Богородицком, Кимовском и Щекинском районах.

О случаях оборота спиртосодержащей непищевой продукции можно сообщить по телефонам: 37-32-57, 37-40-75, 37-32-74.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:41 +3
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиспиртосодержащая продукциясмертельное отравлениенезаконный алкогольотравления алкоголем
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Донского до полусмерти избила молотком своего сожителя
Жительница Донского до полусмерти избила молотком своего сожителя
Алексей Дюмин: Я за Тульскую область глотки грызу
Алексей Дюмин: Я за Тульскую область глотки грызу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.