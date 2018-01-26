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Зверское убийство пенсионерки в Туле: Верховный суд РФ оставил приговор в силе
Фото из архива Myslo.

Зверское убийство пенсионерки в Туле: Верховный суд РФ оставил приговор в силе

Тульский Раскольников проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор своих тульских коллег в отношении жителя областной столицы. Еще 20 ноября 2017 года Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 26-летнему ранее судимому мужчине за преступления по статьям «Кража», «Разбой» и «Убийство».

Суд установил, что днем 19 февраля мужчина вошел в квартиру пенсионерки, представившись сотрудником водоканала. Улучив удобный момент, он похитил у женщины сотовый телефон. А уже месяц спустя, 17 марта, злоумышленник проник в квартиру другой пенсионерки. Мужчина напал на пожилую женщину, несколько раз ударил ее по голове принесенным с собой камнем, а когда потерпевшая упала на пол, наступил ей ногой на шею. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленник похитил ее имущество на общую сумму 12 814,50 руб.

Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Осужденный пытался обжаловать приговор. Но апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 января 2018 года жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:35 +3
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