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Из-за коммунальных аварий часть домов в Туле осталась без воды
На месте сейчас работают специалисты АО «Тулагорводоканал».
26 января в областной столице произошли две коммунальные аварии – на ул. Луначарского, 67 и ул. Металлистов, 25. Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». До окончания аварийно-восстановительных работ останутся без воды дома по адресам:
- ул. Луначарского, 67,
- ул. Курковая, 9,
- ул. Металлистов, 16, 18, 19, 21.
О времени окончания работ не сообщается.
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