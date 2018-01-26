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Из-за коммунальных аварий часть домов в Туле осталась без воды
Фото gazetadaily.ru

Из-за коммунальных аварий часть домов в Туле осталась без воды

На месте сейчас работают специалисты АО «Тулагорводоканал».

26 января в областной столице произошли две коммунальные аварии – на ул. Луначарского, 67 и ул. Металлистов, 25. Сейчас на месте работают специалисты АО «Тулагорводоканал». До окончания аварийно-восстановительных работ останутся без воды дома по адресам:

  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Металлистов, 16, 18, 19, 21.

О времени окончания работ не сообщается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:44 0
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