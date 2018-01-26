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Баскетболисты «Арсенала» обыграли «Тамбов»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Баскетболисты «Арсенала» обыграли «Тамбов»: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 73:71.

Тульский БК «Арсенал» во втором матче 13-го тура обыграл тамбовскую команду со счетом 73:71.

Самым результативным в составе канониров стал Алексей Жердев, набравший 17 очков. У «Тамбова» 12 очков на счету Василия Гладышева.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) — 73:71 (20:20, 23:23, 13:19, 17:9)
Судьи: Гуньков (Хабаровск), Корнев (Калуга), Сидорчук (Москва). Комиссар — Золин (Курск).

«Арсенал»: Синкевич, Бурков (5), Крыков, Зайкин (10), А. Усков (11) — старт, Жердев (17), В. Усков (5), Чернов (10), Рытенко (13), Шаповалов (2).

«Тамбов»: Ворончихин (11), Гладышев (12), Макушкин (10), Першин (3), Гаврилов (8) — старт, Хозяшев (2), Кузнецов (10), Сизов (7), Подосинников (8).

Фолы: 18:20.

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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 59
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 67
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 79
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 81
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 82
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 83
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 84
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 85
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 86
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 87
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 114
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 115
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 116
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 117
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 118
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 119
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 120
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 121
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 122
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 123
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 124
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 125
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 126
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 127
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 128
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 129
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 131
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БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 133
БК "Арсенал" - БК "Тамбов", Фото: 134
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +3
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