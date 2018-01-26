Баскетболисты «Арсенала» обыграли «Тамбов»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульский БК «Арсенал» во втором матче 13-го тура обыграл тамбовскую команду со счетом 73:71.



Самым результативным в составе канониров стал Алексей Жердев, набравший 17 очков. У «Тамбова» 12 очков на счету Василия Гладышева.

Протокол матча

«Арсенал» (Тула) — «Тамбов» (Тамбов) — 73:71 (20:20, 23:23, 13:19, 17:9)

Судьи: Гуньков (Хабаровск), Корнев (Калуга), Сидорчук (Москва). Комиссар — Золин (Курск).

«Арсенал»: Синкевич, Бурков (5), Крыков, Зайкин (10), А. Усков (11) — старт, Жердев (17), В. Усков (5), Чернов (10), Рытенко (13), Шаповалов (2).

«Тамбов»: Ворончихин (11), Гладышев (12), Макушкин (10), Першин (3), Гаврилов (8) — старт, Хозяшев (2), Кузнецов (10), Сизов (7), Подосинников (8).

Фолы: 18:20.