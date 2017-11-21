За зверское убийство пенсионерки туляк отправится в колонию на 17 лет

На фото – осужденный Юрий Шубин.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 26-летнему Юрию Шубину. Он признан виновным в краже, разбое и убийстве.

В ходе следствия установлено, что днем 19 февраля Шубин под видом сотрудника водоканала вошел в квартиру пенсионерки С., откуда тайно похитил сотовый телефон.

Спустя месяц на улице Халтурина произошло зверское убийство 76-летней пенсионерки. Правоохранители заподозрили Шубина. Молодой человек не раз появлялся в этом районе в качестве продавца мелкой бытовой техники и других товаров. Предлагая свою продукцию, он заодно приглядел и квартиру пенсионерки и решил, что у нее наверняка хранятся деньги.

По версии следствия, 19 марта Шубин избил пожилую женщину камнем по голове, а затем наступил ей на шею. Однако богатства в квартире не оказалось. Он взял то немногое, что попалось под руку, — телевизор и миксер.

Молодой человек действовал очень цинично. По одной из версий, после убийства он даже успел пообедать в квартире пенсионерки.

Судом Шубин был заключен под стражу 23 марта.

По совокупности преступлений суд назначил Шубину наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, обвинение по уголовному делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством первого заместителя прокурора области Сергея Савенкова.