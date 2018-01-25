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Жестокое убийство ребенка в Богородицке: Обвиняемая мать беременна вторым
Фото Дмитрия Дзюбина.

Жестокое убийство ребенка в Богородицке: Обвиняемая мать беременна вторым

Женщину, подозреваемую в убийстве годовалого сына, арестовали.

В Богородицке суд заключил под стражу 39-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве малолетнего сына. Она арестована до 23 марта.

По версии следствия, пьяная мать нанесла своему ребенку не менее 10 ударов кулаком в область головы и нижних конечностей. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

О трагедии стало известно только три дня спустя, когда родственники женщины забеспокоились, что она длительное время не отвечает на звонки, и обратились в правоохранительные органы.

Выяснилось, что громкий плач сына, которому исполнился год и два месяца, вывел из себя пьяную мать, и она сильно избила ребенка, выместив таким образом на нем злость из-за конфликта с мужем.

Во время судебного заседания женщина плакала. Она призналась, что в тот день действительно выпивала, чтобы расслабиться. Обвиняемая полностью признает свою вину и согласна с мерой пресечения.

Во время заседания вскрылась интересная подробность.

Оказывается, женщина сейчас беременна вторым ребенком, срок — 26 недель. Кроме того, известно, что обвиняемая больна опасным заболеванием.

Потерпевшим по уголовному делу проходит отец. Но он участвовать в судебном заседании не желает.

Отметим, что женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

– В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 17:58 0
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