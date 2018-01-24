Убийство младенца в Богородицке: мать прожила с трупом сына трое суток

Пьяная мать избила до смерти сына после ссоры с мужем.

По факту смерти годовалого мальчика в Богородицке во вторник, 23 января, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней матери ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

О трагедии стало известно только три дня спустя, когда родственники женщины забеспокоились, что она длительное время не отвечает на звонки, и обратились в правоохранительные органы.

Когда стражи порядка пришли в квартиру, то обнаружили бездыханное тело мальчика с многочисленными ушибами, что указывало на насильственную смерть.

По предварительной версии, родители ребенка, злоупотреблявшие алкоголем, в субботу, 20 января, по пьяни поругались, и отец вышел из квартиры.

Громкий плач сына, которому исполнился год и два месяца, вывел из себя пьяную мать, и она сильно избила ребенка, выместив таким образом на нем злость из-за конфликта с мужем.

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

Горе-мать также все эти дни не покидала дом. Тело ребенка находилось также в квартире. О смерти ребенка стало известно только после того, как родственники обратились в правоохранительные органы.

Не сообщается на данный момент, обращались ли в профильные органы родственники до трагедии, зная пристрастие женщины к алкоголю и наличие судимости у отца ребенка.

– В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Выясняются все обстоятельства происшествия.