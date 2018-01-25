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Прокуратура назвала 4 управляющие компании Тулы, которые не чистят дворы от снега

Прокуратура назвала 4 управляющие компании Тулы, которые не чистят дворы от снега

Пролетарская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе проведенной проверки нарушения в уборке придомовой территории от снега были выявлены в ОАО фирма «РЭМС», ООО УК «Ремстройсервис», ООО «ВШКС», ООО УК г. Тулы «Доверие».

Так, установлено, что не очищена от снега и наледи придомовая территория МКД № 182, 184 по ул. Кирова г. Тулы (ООО УК «Ремстройсервис»), №180 по ул. Кирова г. Тулы (ОАО фирма «РЭМС»), № 11-а по ул. Приупской г. Тулы (ООО «ВШКС»), №49 по ул. Металлургов г. Тулы (ООО УК г. Тулы «Доверие»).

По всем фактам выявленных нарушений прокуратурой района 22 января 2018 года внесены представления, которые находятся на рассмотрении, сообщила областная прокуратура.

вчера, в 18:02 +1
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